CSS necesita $48 millones para abastecer de insumos al sistema

El director encargado de la Caja de Seguro Social (CSS), Julio García Valarini, declaró que “para equipar con todos los insumos que hoy no están en la CSS (y que necesita) costaría alrededor de $48 millones”.

Mientras tanto, el convenio firmado con Presidencia no cubre todo lo requerido, por ello “en estos momentos estamos priorizando abastecer la parte de cardiología, cirugía cardiovascular, cuidados intensivos y el cuarto de urgencias”, dijo Valarini, que agregó que “existen otras patologías para las que no hay insumos, pero el paciente puede esperar, con incomodidad, pero puede esperar”.

Resaltó que “la CSS no está dependiendo exclusivamente del convenio y que los procesos de compras directas, apremiantes y licitaciones siguen adelante”.



El convenio al que se refirió Valarini es entre la CSS y la Presidencia para el abastecimiento de medicamentos, insumos médicos y equipos de uso por un monto de 12 millones de dólares y que ya fue refrendado por la Contraloría.



Para el coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), Domingo Moreno Miranda, “el problema de abastecimiento de insumo ha agonizado en los últimos años. Cuando hablamos de insumos médicos quirúrgicos nos referimos a guantes, jeringuillas, gasas, todo aquello material que se utilizan en distintos procedimientos quirúrgicos”.



“Son casi 6,000 insumos, casi seis veces más que los medicamentos entonces, cuando escasean no se pueden realizar sobre todo las cirugías”, indicó Moreno, quien agregó que “a veces faltan hasta las gasas y lo cierto es que sobre esto también hay que legislar de manera importante porque son productos que no pueden faltar en la institución”.





