Diez investigados por tráfico de armas

Para el próximo martes fue reprogramada la audiencia contra 9 funcionarios (uno que se mantiene prófugo), quienes laboraban en la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) del Ministerio de Seguridad Pública y un particular, investigados por la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, por los delitos de Tráfico Ilícito de Armas de Fuego y Contra la Fe Pública.La audiencia de este martes no se celebró por la ausencia de una abogada de las partes involucradas en este caso. La Fiscalía considera que esta es una investigación compleja, en la que aún está pendiente la incorporación de otras personas como imputadas.Las investigaciones determinaron que un ciudadano de origen asiático recibía un trato preferencial en la Diasp, al momento de realizar el trámite de los permisos de porte o tenencia “VIP”, sin cumplir con los requisitos exigidos por la Ley N°57, de 27 de mayo de 2011.Hasta la fecha el Ministerio Público a través de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada ha realizado 27 diligencias de allanamientos en residencias, comercios y en el Diasp; 40 armas de fuegos recuperadas que habían comprado una persona en el exterior a pesar que no tenía permiso de importación y 34 entrevistas a colaboradores del Diasp, coimputados, y compradores que han dejado claro el modus operandi de este grupo.También se tramitó una solicitud de colaboración internacional, mediante Asistencia Judicial a los Estados Unidos para determinar quién era el señor que introdujo las armas al país y se determinó que había realizado múltiples compras a bajos precios y eran vendidas en Panamá entre: (las de B/. 149.00 a B/. 5500.00 y las de B/. 540.00 a B/. 7500.00).Al asiático se le allanó la vivienda y se le encontraron más de 10 mil municiones.