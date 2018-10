Abogados en caso “El Gallero” piden ver la autorización de escuchas

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Un grupo de abogados que representa a los implicados en el caso “El Gallero”, denunciaron que no han tenido acceso a la resolución que autorizó al fiscal del caso, Markel Mora, para hacer escuchas telefónicas de seguimiento en esta investigación.“Queremos saber si existen o no existen", manifestó el abogado Valentín Jaén.El jurista agregó que "si esas resoluciones no existen, eminentemente estamos frente a un delito, porque se está interviniendo sin autorización judicial. ¿Qué diferencia hay entre este acto y en el que se está juzgando a un expresidente por intervención de llamadas”."Estas resoluciones que estamos exigiendo son las que dice él que le autorizaron escuchas telefónicas dentro de este caso, pero dudamos de la existencia del documento. Nos preguntamos, ¿qué ocultan?", dijo el abogado Arquímedes Sáez Castillo."El fiscal del caso tiene que develar a la defensa toda la documentación que utilizó para la imputación de las personas", detalló el abogado Rigoberto Vergara.Thaylin JiménezTwitter: @TJimnzInstagram: thayjimnz