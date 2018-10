Juez dicta apertura de juicio por homicidio de policías de Chilibre

La juez de Garantías del Primer Circuito Judicial Clara Montenegro dictó auto de apertura a juicio oral N° 253 en contra tres sujetos por los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de los agentes de la Policía Nacional, Juan Martínez y Ernaldo Córdoba, quienes fallecieron cuando se encontraban brindando servicio en un puesto policial en el sector de Chilibre, trayecto en la salida del Corredor Norte.La juez de Garantías fijó para el 28 de enero de 2019, a las 2:00 p.m., en la sala 2 del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, la audiencia ante el Tribunal de Juicio Oral.En la audiencia intermedia, que inició desde las 10:00 de la mañana, una vez escuchado a las partes y de admitir alrededor de 139 elementos probatorios presentados por parte de la Fiscalía, y 31 por la defensa de los imputados, se admitió la acusación contra los tres sujetos en calidad de autores de los delitos de homicidio doloso agravado, robo agravado y asociación ilícita para delinquir, en el que la fiscal Isaura Mejía al momento de ser llevado a juicio, solicitó la pena de 50 años de prisión para cada imputado.Además, como pena accesoria, pidió la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de 300 meses, una vez cumplida la pena principal.Previo a la argumentación de los defensores públicos, este Tribunal en aras de la objetividad y derechos de las partes, no admitió la solicitud presentada por la fiscal Mejía para que fuera estipulada la jurisdicción que conocería la presente causa penal, es decir que la misma sea llevada ante un juicio en derecho y no ante un jurado de conciencia. La juez en su fundamento recalcó que la misma no era competente para decidir que causa sea llevada ante un juicio en derecho o jurado de conciencia, por lo que es competencia de un Tribunal de Juicio considerar lo pertinente.En el acto de audiencia, los imputados estuvieron representados por los defensores públicos, José Lara, Leonardo Grifit y Julio Cesar Campines.