Panamá y Argentina firman convenio turístico para capacitación de guías en inglés

El ministro de Turismo de Panamá Gustavo Him y su homólogo de Argentina José Gustavo Santos firmaron memorándum de entendimiento para la capacitación en línea de guías de turismo en el idioma inglés.El acuerdo fue suscrito en el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que culminó el pasado 2 de octubre con la participación de 1,500 expositores de 52 países, entre ellos Panamá.“Uno de los retos que tiene Panamá es mejorar su calidad en servicios y los guías juegan un rol fundamental en ese aspecto, ya que son ellos los que hacen el primer contacto con el visitante, principalmente los que proceden de países como Canadá, Estados Unidos, entre otros”, comentó Him.Agregó que es necesario incursionar en otros idiomas, pero en especial en el inglés que es el idioma comercial universal para ir enriqueciendo nuestra capacidad de atención a los visitantes. “Será fácil acceder a los documentos en línea y la capacitación abarcará tres módulos intensivos sobre la materia”.El ministro Santos, por su lado, señaló que el acuerdo es importante para ambas naciones porque a través del contenido de cada módulo se transfieren directrices de calidad y programas de capacitación turística útil para el personal responsable de atender al visitante.Por otro lado, indicó que sería interesante explotar el mercado chino a través de Panamá, porque es la ruta más importante que tiene América Latina.Puso como ejemplo que Air China esté volando a Panamá es una posibilidad que ambos países pueden aprovechar para captar juntos ese mercado tan distante y aunque parezca extraño ofrecer un producto que una a la línea aérea con Panamá y Argentina. “No es un imposible para alguien que viene de tan lejos como el turista chino interesado en conocer varios destinos del continente”.Subrayó que Argentina le agregaría valor al destino Panamá y el istmo panameño al país suramericano con su "gran conexión" de la cual se beneficia en la actualidad con vuelos directos de Copa Airlines a destinos como: Buenos Aires, Rosario, Malta, Córdoba, Mendoza, Salta y próximamente Tucumán.Durante la feria internacional, Him explicó a importantes medios de comunicación argentinos el trabajo de promoción del destino que viene realizando la Autoridad de Turismo de Panamá en la región.A corto plazo, según Him, se tiene proyectado editar una guía turística que muestre los productos que tiene Panamá -tanto en papel y en digital- en diferentes idiomas, como francés, alemán, mandarín, portugués e inglés y un directorio de operadores de turismo, que es otra herramienta necesaria porque no solo es la promoción sino también la comercialización de quienes ofrecen el servicio.