Docentes salen a la calle hoy divididos por reformas al PRAA

Maestros y profesores de gremios opositores se darán cita en los predios de la Asamblea Nacional (AN) para manifestarse a favor y protestar en contra de las reformas al Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA).

Los líderes de los gremios magisteriales, Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve) y de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) convocaron a una concentración y marcha para exigir que no se cambie el carácter solidario del PRAA, ante las posibles reformas que se plantean dentro del proyecto de Ley 643, presentado por los diputados Miguen Fanovich y Francisco Alemán.



Diógenes Sánchez, secretario general de Asoprof, manifestó que “creemos que es necesario defender el programa porque hay una gran cantidad de docentes que están a punto de cobrar sus salarios correspondientes y compañeros que ya están pensionados y de ser el plan voluntario quedaría a la deriva y no habría quién les pague”.



Por su lado, Armando Espinoza, vocero de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (Amia), hizo un llamado a “todos los educadores agremiados y no agremiados a que se acerquen a la Asamblea a una concentración para exigir el debate del proyecto 643 que busca que el PRAA sea de carácter voluntario y no obligatorio”.



El PRAA es una pensión puente bajo la cual el docente, antes de llegar a la edad de jubilación, recibe una retribución de sus aportes. Al educador se le descuenta el 3.5% de sus salarios y el Estado debe aportar el 4.4% al docente.

Meduca aclara que hoy habrá clases regulares en el país

ML | Aunque los dirigentes magisteriales recomendaron a los padres de familia no enviar a sus hijos a clases durante la manifestación, el director de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Christian Sánchez, indicó que “será un día regular de clases, en los centros educativos a nivel nacional”.