Ricardo Martinelli podría ser trasladado a otro penal

El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, confirmó hoy que "hay un reporte por parte del Sistema Penitenciario de que el exmandatario Ricardo Martinelli Berrocal ha incumplido las normas, en base a faltas muy graves. La junta disciplinaria tendrá que tomar las sanciones disciplinarias".

A pesar que el ministro de Gobierno no confirmó la hora y fecha en la que se reunirá la junta disciplinaria, hizo énfasis en que la sanción va desde suspensión de visita hasta el traslado a otro centro penal. Rubio detalló que el expresidente Martinelli insultó e invitó a pelear a un custodio.

Por su parte, Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, compartió en su cuenta de Twitter: "URGENTE: Abogados del ex presidente Martinelli, me informan que está siendo ilegalmente trasladado del Renacer a las instalaciones de SENAFRONT, cuyas instalaciones no son parte del sistema carcelario. Siguen torturas psicológicas y el aislamiento violatorio de Derechos Humanos".

Agregó en otra publicación: "Son responsables de lo que ocurra al expresidente Martinelli, la Corte Suprema, el Secretario del Concejo de Seguridad, el Ministro de Gobierno, el Director del Sistema Penitenciario, el Director de Renacer y el jefe de todos ellos; el presidente Juan Carlos Varela".

BASTA DE SILENCIO: Como miembro de Cambio Democrático y como panameño, espero un rápido y enérgico pronunciamiento del Presidente y candidato presidencial del CD, así como de su Junta Directiva, por las reiteradas violaciones a los derechos humanos del ex presidente Martinelli. pic.twitter.com/9GmFq8v7lu — Luis Eduardo Camacho (@camachocastro) 1 de octubre de 2018





El ministro de Gobierno, Carlos Rubio, confirmó hoy que "hay un reporte por parte del Sistema Penitenciario de que Martinelli incumplió las normas, en base a faltas muy graves. La junta disciplinaria tendrá que tomar las sanciones disciplinarias". Vía @onassis33 @ReineldaAlvarez pic.twitter.com/tEHBfYhE5L — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 1 de octubre de 2018

Reinelda C. Álvarez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @ReineldaAlvarez

Instagram: Karolinalvarez