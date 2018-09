Educadores convoca a una concentración este martes en la Asamblea

Miembros de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos de La República de Panamá exigen la discusión del proyecto de Ley 643 que crea el plan de retiro anticipado; no descartan una huelga nacional, de no iniciar el debate.



“Como organización magisterial estamos solicitando a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que se debata el proyecto 643 y se haga la consulta pública el día martes 2 de octubre como lo citó el diputado Rubén Frías”, manifestó Armando Espinoza, vocero de AMIA.



Espinoza agregó que “no solo queremos que se debata con el diputado Frías sino que se invite a todos los comisionados miembros de esa comisión”.



“En ese sentido estamos convocando a todos los educadores agremiados y no agremiados a que se acerquen a la Asamblea el día martes a las 8:00 a.m., a una concentración para exigir el debate del proyecto 643 que busca que el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) sea de carácter voluntario y no obligatorio”, señaló el educador.

Educadores convocan a una concentración este martes 2 de octubre en la Asamblea Nacional. Exigen la discusión del proyecto 643 y no descartan una huelga nacional de no iniciar el debate. Vía @TJimnz @onassis33 pic.twitter.com/e0eToYPcS1 — Metro Libre (@MetroLibrePTY) 30 de septiembre de 2018





Thaylin Jiménez

Twitter: @TJimnz

Instagram: thayjimnz