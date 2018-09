Twittero responsabiliza al Presidente de supuesto secuestro en la 24 de diciembre

Señor "Presidente" le dije que el día se lo iba a dedicar y lo hice con toda la decencia posible, no abuse de su Poder contra mi persona ni contra ningún panameño porque no le será eterno y le traerá serias consecuencias en el futuro. No pase por encima de la Constitución! pic.twitter.com/At1MA1DkLB

A ver amigos @varelapopi @BebyValderrama me hacen el favor de decirle al Consejo de Seguridad que cuando quieran citarme a un Juzgado solo que me notifiquen que Yo me presento, no hay necesidad de buscarme con 4 agentes de civil y esposarme de pies y manos! No soy delincuente! — Eduardo ® (@edunar54) 28 de septiembre de 2018

Algo si ha quedado muy claro, si la Seguridad del Estado pudieron llegar a mi casa, es porque no me oculto, no soy callcenter, se percataron de que soy un humilde, común y desconocido ciudadano que ama a su país y que le duele lo que hacen con el mismo mas de 4 bribones! — Eduardo ® (@edunar54) 28 de septiembre de 2018

"Irrespeto al Presidente" con eso no se necesita cumplir el debido proceso y se puede proceder a secuestrar a cualquier ciudadano, esposarlo de pies y manos y privarlo de todos sus derechos. Asi estamos en #Panama! — Eduardo ® (@edunar54) 29 de septiembre de 2018

Ya he quedado que no me atrevo a salir a la tienda a esta hora con el temor de que agentes de la Seguridad del Estado @minsegpanama o de @ProtegeryServir me secuestren otra vez.

Asi estamos en #Panama. Ni en las autoridades ya uno puede confiar! 🙄😳 — Eduardo ® (@edunar54) 29 de septiembre de 2018

Pobrecita mi hija, se come las uñas de la angustia de que me desaparezcan.

Mira Tú a donde hemos llegado en #Panama!

Ayer, desesperada buscándome en las estaciones de policía y no me encontraba.

Sr. Juan Carlos Varela eso no se le hace a un viejo decente!@varelapopi — Eduardo ® (@edunar54) 28 de septiembre de 2018

Juan Carlos Varela conmigo no solo ha violado el debido proceso legal plasmado en la Constitución de la República, también violo´el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la @ONU_es , se llama "Presidente" y quiere que lo respeten? #PorDios! pic.twitter.com/iiCe3iYbIC — Eduardo ® (@edunar54) 29 de septiembre de 2018