Mitradel multa a 300 empresas por contratar extranjeros sin permisos y defiende contrato de Petaquilla

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que en lo que va del 2018 ha interpuesto al menos 300 multas a empresas que contratan de manera ilegal a extranjeros.

“Las tienen que pagar. Son multas que van de 500 a mil dólares por cada extranjero que se encuentre en un centro o un lugar donde se desarrolle algún acto de comercio y no tenga las visas laborales correspondiente y ya hemos sancionados a empresas. Hay muchas que ya lo han pagado pero no se trata de pagar una multa se trata de que entiendan que para contratar a un trabajar migrante tiene que hacerlo a través de procesos formales” detallo en entrevista a Telemetro El ministro Luis Ernesto Carles.



El titular de la cartera explicó que la Ley 59 de 12 de septiembre de 2017 permite publicar cuales son las empresas que sean reincidentes en la contratación de migrantes sin los debidos permisos.

El funcionario reiteró que existen actividades laborales que “no quieren ser desarrolladas por algún particular panameños”, como restaurantes, hotelería, servicios sociales (cine, mall, almacenes, bar) que requieren horarios rotativos y movilidad laboral y se encuentra una mayor reincidencia.

La nueva norma establece multas se fijan en B/. 500 cuando sea la primera falta, la segunda vez B/. 1,000 (por cada trabajador) y una tercera de B/. 10,000.

“Esto no se trata de un tema humanitario, se trata de que tanto los empleadores como los migrantes entiendan que deben seguir la normas formales como cualquier trabajador. Porque existen 17 figuras con las que se puede tramitar un permiso de trabajo, como el Acuerdo Marrakech, Acuerdo de Países Amigos, si tiene un conyugue panameño (a), si tiene una profesión especifica o técnico especializado, entre otras.

El Ministro Carles afirmó que el volumen de los permisos es alto, pero también la cantidad que es negado. En cuanto a la permanencia de la persona en el país con el permiso negado le corresponde al Servicio Nacional de Migración.

“Considero que debe ponerse más orden, porque a veces contratan a un migrantes para pagarle un salario precario y el migrante debe entender que tiene el derecho de exigir que le pague Seguro Social, Seguro Educativo y Todo los impuestos que corresponde, pero a veces hay mucho silencio en esa parte y el Mitradel debe estar vigilantes inspeccionando” afirmó el ministro Carles.

La Ley que aumenta las multas fue promulgada en Gaceta Oficial el 14 de septiembre de 2017, establece que sí la empresa reincide una cuarta vez, la sanción será más robusta y dejará de ser económica para convertirse en la clausura del negocio provisional o de manera permanente.

El procedimiento para sancionar por incumplimiento señala que, el Inspector se hará acompañar de personal de la Dirección General, Regional o Especial de Trabajo para realizar la respectiva inspección de migración laboral, cuando sea solicitada, programada o de oficio.

Caso Petaquilla

El Ministro Carles también reacción frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en cuanto al Contrato con Petaquilla y explicó que se requiere un proceso de aclaración que va a llevar su tiempo.

“Que el contrato administrativo, si quisiéramos pensar que no existe, debió ser demandado ante la sala tercera de los contencioso administrativo a través de una accione de plana jurisdicción, eso no se ha desarrollado”, mencionó el ministro, quien secundo el comunicado del Mici afirmando que el contrato sigue vigente.

Según datos del Mitradel este es el proyecto más gran del país y tiene la mayor cantidad de personas contratadas: 9357 panameños y un 29% extranjeros que permite la ley, en una planilla de 30 millones de dólares mensuales, pagándole a la Caja de Seguro Social 10 millones de balboas al mes e inyectando a la economía 1,500 millones de dólares; sin haber comenzado a funcionar.

Además tiene dos puestos, una planta de energía al 90% de construcción, una línea de transmisión eléctrica u una planta de cobre que estaría funcionado a mediados y finales de 2019.

“Quiero darle tranquilidad a los trabajadores en un pronunciamiento claro, objetivo y categórico. Es falso que la empresa va a quebrar y que tiene que calcular sus liquidaciones les están creando un ambiento contrario al proyecto que continua se está desarrollando en un clima de tranquilidad y están próximo a negociar una convención colectiva con el Sindicato STM”, afirmó.

Luego de reuniones de varias reuniones presididas por el Ministro de Comercio e Industria Augusto R. Arosemena, con la empresa First Quantum Minerals Ltd -empresa que posee el 90% de Minera Panamá que desarrolla el proyecto con la empresa y el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Construcción de Minas y Desarrollo de la Minería y Afines (STM) mayoritario en el proyecto concuerdan con que el pronunciamiento de la corte se crea una jurisprudencia de que en adelante los contratos administrativo no deben elevarse a contratos ley.