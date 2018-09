Domingo Moreno: “Es evidente el problema de bioseguridad en la CSS”

El coordinador de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), Domingo Moreno Miranda, dio a conocer su preocupación ante la falta de controles previos y auditorías en la adquisición de insumos en la Caja de Seguro Social (CSS) para garantizar los procesos de bioseguridad.Según Moreno “la bioseguridad no solamente abarca a los que trabajamos dentro de las instalaciones de salud, sino que comprende al sistema en su totalidad”.Ante la preocupación sobre los malos manejos en la lavandería del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, el coordinador de Comenenal recomendó auditar el sistema que se utiliza porque “al no existir fiscalización, no sabemos qué insumos se están utilizando. Los detergentes también necesitan pasar una inspección apropiada, igualmente el tipo de tela que se utiliza en ropa de cama para evitar contagios de virus, bacterias o cualquier infección”.También existe el problema de las infraestructuras, pues “muchas de ellas están en estado decadente, mientras que otras se realizaron sin planificación. La CSS tiene en todo el país 16 estructuras que no han sido inauguradas, que vienen de la administración anterior. Incluso una de las estructuras insignias del gobierno pasado, la Ciudad de la Salud vemos con recelo que no avanza a la velocidad necesaria, igualmente el Ministerio de Salud (Minsa) tiene infraestructuras sin utilizar”.Moreno también cuestionó al Minsa por no poner en práctica las recomendaciones dispuestas en el “Libro Blanco”, que es el resultado de dos años de discusiones en la Comisión de Alto Nivel para Mejorar el Sistema Público de Salud. “El Minsa conoce y trabajó en la realización del informe de 400 páginas en 2015; nos hacemos la pregunta ¿dónde lo dejaron?”.“Conocemos que la recuperación del sistema no tomará un quinquenio, pero deberíamos iniciar con una coordinación efectiva”, dijo.ML | Aunque el gremio médico recomendó licitar y comprar medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la Caja de Seguro Social decidió invertir $12 millones para abastecer de insumos, medicinas y equipo a la institución a través de licitaciones públicas. Según Domingo Moreno “existen intereses. El hecho que seis o siete compañías importadoras de productos concentren muchos laboratorios prácticamente secuestra la autonomía de la CSS”.GINA ARIAS RIVERAInstagram: riverarias92Twitter: @riverarias92