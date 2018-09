La UMECIT investiga supuesta agresión de profesor a estudiante

La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) investiga incidente dentro del centro de estudio donde supuestamente un profesor agredió a un estudiante el pasado sábado 22 de septiembre.

“Fui al salón a dar clases, pero yo tenía un arete y al profesor como que no le agrado esto y me sacó del salón, a lo que yo sin discutir me retiré para esperar la otra clase. Luego cuando me tocaba la otra materia entré al aula y en eso el profesor regresó y me hizo reclamos de por qué lo miraba mal y me empezó a decir cosas como: no te metas conmigo, no sabes quién soy yo”, relató Macario Kelly, quien cursa el primer año de Criminalística y Ciencias Forenses.

Investigación

De la universidad indicaron, en un comunicado, que “la UMECIT realiza las investigaciones pertinentes, a fin de deslindar responsabilidades y adoptar las sanciones administrativas y disciplinarias que correspondan”.

