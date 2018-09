El Sistema Penal Acusatorio bajo fuego por decisiones de jueces

El Sistema Penal Acusatorio (SPA), tras dos años de funcionamiento en Panamá, recibe duras críticas por parte de abogados, quienes indican que tiene deficiencias y necesita ajustes.

“El problema radica desde el nombramiento de los jueces de garantías que no están bien preparados, personas que no conocían ninguna terminología penal. Hay casos donde el juez sólo valora la causa del imputado que le concede la Ley y desconoce las garantías de las víctimas, por lo tanto no se toma la decisión correcta”, señaló el abogado Rosendo Rivera.

Justino González coincidió con Rivera en que la primera debilidad del SPA está en los nombramientos de los jueces que se dieron “de a dedo”.

“Hay que reformar para que en la etapa de audiencia de imputación el abogado pueda deliberar en aspectos concretos, eso ahora mismo no se permite”, agregó.

El jurista Gustavo Pereira indicó que “el SPA parte de la premisa del garantismo, al momento de ser procesado penalmente. Sin embargo, el proceso debe también tutelar los derechos de las víctimas y es en este punto donde el funcionamiento y la eficacia se pone en duda”.

Jair Urriola, abogado manifestó que “no reina, la impunidad, pero por ser un sistema nuevo debe ajustarse a las particularidades que se han presentado en el país. Sí se necesitan ajustes”.

