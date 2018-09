Relación de Panamá con Estados Unidos es "buena" pese a inquietud por China, dice Canciller

La relación diplomática entre Panamá y Estados Unidos es "buena", pese al llamado a consultas de Washington a su máxima representación en el país centroamericano por su decisión de establecer relaciones diplomáticas con China, manifestó este domingo la canciller panameña, Isabel de Saint Malo.

"La relación es buena. La encargada (de negocios de Estados Unidos en Panamá, Roxanne Cabral) está de regreso y ya hemos sostenido reuniones", dijo De Saint Malo en una entrevista concedida al canal panameño TVN-2.

El pasado 7 de septiembre Estados Unidos anunció el retiro de sus embajadores en República Dominicana y El Salvador, y de su encargada de negocios en Panamá.

Pero la diplomática ya regresó al país latinoamericano, en el que, desde hace meses, Estados Unidos no tiene asignado embajador.

El llamado se produjo después de que Washington acusara a Pekín el mes pasado de desestabilizar las relaciones entre China y Taiwán al intentar separar a Taipéi de algunos de sus aliados en el hemisferio occidental.

Según De Saint Malo, pese a las diferencias por China, las relaciones bilaterales con Estados Unidos "nunca" se han detenido y se han desarrollado con "fluidez" en "todas las instancias".

Sin embargo, la jefa de la diplomacia panameña lamentó la decisión de Washington de retirar momentáneamente a su máxima representación en el país: "La verdad no creo que es la manera de un país con el cual se tiene una agenda tan profunda y tan estratégica".

"Respeto esa decisión, (pero) hubiera preferido que no se diera porque tenemos una relación muy estrecha y no me parece que eso era coherente", añadió.

Panamá estableció relaciones diplomáticas con China en junio de 2017, después de romper con Taiwán. Desde entonces, Panamá y Pekín han firmado una veintena de acuerdos y negocian un Tratado de Libre Comercio (TLC).

El país centroamericano espera grandes inversiones chinas en infraestructura, mientras que Pekín busca en su aliado la posibilidad de expansión económica y comercial al resto de la región.

Panamá tiene un TLC con Estados Unidos y su relación bilateral está enfocada principalmente en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

De Saint Malo dijo también que cuando Panamá se alió con China hubo "algunas inquietudes en países allegados" por la "presencia de China en América Latina".