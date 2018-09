Inundaciones en la Vía Argentina continuarán hasta acabar las obras, dijo Banfield

La alcaldesa encargada del Municipio de Panamá Raisa Banfield anunció este viernes que las inundaciones en la Vía Argentina continuarán hasta que terminen las obras de intervención urbana del espacio público en la zona, debido a que no se ha terminado de adecuar las tuberías que llevan los desagües sanitarios y pluviales hasta la Bahía de Panamá.En conferencia de prensa Banfield explicó que concluidos esos trabajos “no se debe inundar más”, porque el sistema está diseñado para albergar los volúmenes de agua pluviales y sanitarios existentes con una proyección a 25 años.“Quiero destacar que en ningún momento la obra entregada o terminada ha sufrido ni inundación ni ningún pavimento nuevo ha cedido o colapsado. Se está trabajando con la realidad que traía Vía Argentina de arrastre”, aclaró en torno a las inundaciones que han hecho eco en las redes sociales culpando al Municipio y a la empresa CUSA por los estragos.Por otra parte, el Ricky Domínguez, representante del corregimiento e Bella Vista, aclaró que el proyecto fue ampliamente consultado, haciendo referencia a las críticas por las adecuaciones a la Plaza Einstein.Por este particular, dijo que los residentes del área pidieron que el lugar se convirtiera en otro espacio de esparcimiento.En tanto, lamentó que las consultas también arrojaran la no construcción de una ciclo vía por la isleta central de la Vía Argentina, a la cual las personas se habrían adaptado no inmediatamente, pero quizá sí en al menos dos años.A la fecha la obra llevan un 55 por ciento de y está proyectado que CUSA, empresa encargada, la entregue terminada en marzo de 2019.La incorporación de componentes en infraestructura, sistema de servicios públicos soterrados, aceras con adoquines, líneas pluviales estacionamientos, áreas verdes, plantación de árboles y arbustos, moderna iluminación y mobiliario urbano, son algunos de los cambios que comprende la intervención que comprende un espacio público sobre el borde de 12 manzanas entre la Vía España, Avenida Manuel Espinosa Batista y El Cangrejo.El proyecto busca rescatar la movilidad peatonal que desarrolla la Alcaldía de Panamá.