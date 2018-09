Que alguien me diga cuál es mi delito

Jamás pensé verme involucrada y muchos menos, encontrarme imputada por delito alguno y peor aún, por Blanqueo de Capitales. Como abogada mis actuaciones las he realizado siempre dentro del marco de la ley y el libre ejercicio de mi profesión. Trabajé por años en una firma de abogados seria, de las más grandes del país y reconocidas a nivel mundial. Nunca realicé ni presencié ninguna actuación o servicio por parte de esta firma que pudiese tildarse de ilegal ni que constituyese una conducta punible.

Hoy me encuentro vinculada a una investigación que no tiene ni sentido ni asidero jurídico. Tanto mi persona como excompañeros hemos sido hostigados y perseguidos sin razón alguna ya que las autoridades han sido incapaces de señalar cuál es el delito específico y recabar evidencia que demuestre o que siembre al menos una duda razonable, para vincularnos.

El Blanqueo de Capitales es un delito instantáneo que se encuentra contenido en el Título VII de nuestro Código Penal, dentro del cual figuran varios tipos delictivos, cada uno con sus verbos rectores.

“El que a sabiendas de…” o “el que reciba, transforme….”, son las conductas tipificadas. En la investigación dentro de la cual se me imputan cargos no existe evidencia alguna de que yo tuviera conocimiento del uso que dieron sus propietarios a sociedades, las cuales yo tampoco incorporé. Así también, las autoridades tienen toda mi información tanto bancaria como financiera y no existe depósito o retiro de dinero alguno cuya procedencia no se pueda evidenciar; mi nivel patrimonial es cónsono con mi desempeño profesional.

Clientes que nunca conocí, sociedades de las que nunca escuché durante mi relación laboral con la firma, son la base de esta investigación, amén de transcripciones de comunicaciones en las cuales participé dentro del marco de una relación de servicios profesionales años después de la supuesta ocurrencia del delito investigado, en franca violación a mi intimidad.

Cerca de 42 excolaboradores de la firma imputados en este caso y 53 más mencionados en otro caso que sin duda las autoridades no tardarán mucho en exponenciar, es lo que queda de una firma de abogados con casi 40 años de existencia y de la vida personal, familiar y profesional de quienes para ella laboramos en algún momento. La sustracción ilegal de su data quedó en el olvido; nadie investigó con igual ahínco lo que sí era un delito.

Se optó por hacer leña del árbol caído y complacer intereses foráneos en detrimento de la economía de servicios financieros y legales panameña. Y al día de hoy, luego de sufrir allanamientos sin razón, órdenes de conducción, detención y captura por demás desmedidas, viviendo en zozobra cada día de mi vida, todavía pregunto: ¿cuál es mi delito?

Todo lo que pido es una investigación apegada a la ley, rápida, efectiva, sin más medidas coercitivas de la libertad personal ya que todos tenemos la voluntad de colaborar con la verdad; no más sobresaltos, daños irreparables a nuestras familias y la presunción de inocencia que hasta la fecha se nos ha negado. En una palabra, Justicia.

Sara Montenegro

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

*La autora es abogada