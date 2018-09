Corrupción en cárceles se toma otra víctima

Asesinatos, balaceras, riñas, fugas, fiestas y hasta ventas de sustancias ilícitas dentro de las cárceles del país han reinado en los últimos años, dejando en evidencia la vulnerabilidad de los controles de seguridad y la corrupción imperante en el sistema penitenciario.

Por ello, surge la interrogante de ¿cómo llegan estos objetos prohibidos a manos de los detenidos?

Según las autoridades del Ministerio de Gobierno (Mingob) se trabaja en un proyecto de Ley que busca tipificar el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles como un delito que se sancione con la prisión.

El director del Sistema Penitenciario, Etéreo Armando Medina, dijo que hasta el momento se han realizado 60 investigaciones por ingreso de objetos prohibidos a los centros penitenciarios.

Sin embargo, no se ha logrado determinar la logística bajo la cual se comete esta falta, a pesar de los controles de revisión a custodios, policías y personas que entran. Sobre la vinculación de custodios con el ingreso de estos elementos ilegales, Medina no lo descartó y reiteró que no tolerarán estos actos.

“Tenemos cinco casos en los que se vincula la participación de los funcionarios de los penales, y hemos procedido a iniciar las investigaciones y hasta se han destituido a varios funcionarios. No vamos a tolerar que la corrupción siga imperando en las cárceles”, dijo el jefe del sistema penitenciario.

Sin detenidos por homicidio en La Nueva Joya

ML | El Director del Sistema Penitenciario, Etéreo Armando Medina, reconoció ayer que la institución tiene una lucha constante para combatir el gran flagelo de la corrupción en las cárceles del país.

“Aun no se tiene ningún detenido, ni se sabe como ocurrieron los hechos”, dijo Medina. Por su parte, advirtió que todo aquel que mantenga vinculación en actos considerados como delitos o faltas, será puesto a órdenes de las autoridades competentes.

