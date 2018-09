Panamá traslada consulado de Sao Paulo a Santos en Brasil

El ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó a través de un comunicado que en aras a potencializar recursos y tecnificar los servicios del Estado en el ámbito diplomático, consular y de marina mercante, la República de Panamá traslada su actual Consulado en Sao Paulo, al municipio de Santos en Brasil.

A una hora de la ciudad de Sao Paulo, el consulado de la República de Panamá en Santos mantendrá la categoría de Consulado Privativo de Marina Mercante, y atenderá también los trámites consulares regulares y las relaciones del país con el gobierno local, el sector empresarial y la ciudadanía, bajo la dirección el Cónsul General Pedro Luiggi Cozzarelli.

El consulado en Santos está ubicado en la Avenida Conselheiro Nebias - 754, y su información de contacto es 0055- 13-3221 3796, 851 0190 (Clarocom) y los correos electrónicos Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Además de la sección consular de la Embajada de Panamá en Brasilia, y el Consulado Privativo de Marina Mercante en Santos, la República de Panamá cuenta con un Consulado General en la ciudad de Río de Janeiro y Consulados Honorarios en Manaos y Recife.

Panamá transfere sua atenção consular de São Paulo para Santos, no Brasil

A fim de fortalecer recursos e tecnificar os serviços do Estado nas áreas diplomáticas, consulares e de marinha mercante, a República do Panamá movimenta Consulado Geral em São Paulo, para o município de Santos no Brasil. Uma hora da cidade de São Paulo, o consulado da República do Panamá, em Santos manteve a categoria de Privativo Consulado da Marinha Mercante, e também participar de serviços consulares regulares e as relações do país com o governo local, setor empresarial e cidadania, sob a direção do Cônsul Geral Pedro Luiggi Cozzarelli.

O consulado em Santos está localizado na Avenida Conselheiro Nébias - 754, e informações de contato é 0055- 13-3221 3796 851 0190 (Clarocom) e e-mails Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Além da secção consular da Embaixada do Panamá em Brasília, e da Marinha Mercante Privativo Consulado em Santos, República do Panamá tem um Consulado Geral na cidade do Rio de Janeiro e Consulados honorários em Manaus e Recife.