Segundo día del Panamá Black Weekend tiene gran acogida en Albrook Mall

El segundo día del Panamá Black Weekend tuvo hoy una jornada más agitada en Albrook Mall, uno de los 12 centros comerciales capitalinos que participan de la tan esperada temporada de ofertas, la cual se puso en marcha ayer y culminará mañana.





Cientos de panameños y extranjeros se dieron cita a almacenes como: El Titán, El Costo, Steven’s, Madison Store y tiendas como: Sportline America, Puma, Columbus, Polo Club, además de joyerías, comercios electrónicos y sitios de línea blanca para aprovechar las rebajas que van del 15% al 70% de descuento.



“Ropa y joyería es lo que andaba buscando y lo he encontrado a muy buenos precios. Me he gastado alrededor de 5 mil dólares y todo lo que he comprado ha sido mínimo con el 50%”, dijo Cecilia Parada, una turista salvadoreña que arribó ayer por recomendación de su hermana que reside en suelo canalero.



Por su parte, la señora panameña Elia explicó que todo se ha desarrollado sin ningún tipo de problema y que ha ahorrado en sus compras, en comparación a la semana anterior.



“Ha estado bueno, fabuloso, no ha habido nada de fraude. Prácticamente si me ahorré porque yo había venido la semana pasada y están en los mismos precios, pero le quitaron el 20% como dicen las ofertas”, indicó Elia, quien visitó El Titán y El Costo para comprar artículos para la casa.



En tanto, la señora Gloria calificó como “buena idea que se tomen esa medida de bajar los precios porque las personas tienen una limitación en su presupuesto”.



“Es una oportunidad para que las personas realicen sus deseos, así sean materiales”, señaló.