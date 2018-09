Diputados consideran anteproyecto para la fiscalización de juegos mecánicos

Dado los casos de accidentes e incluso la muerte, tal como pasó en este año, proponen regular la instalación de los juegos mecánicos en Panamá cuya iniciativa surgió del diputado Manuel Cohen Salerno, del circuito 6-1.De acuerdo con el proponte, este tipo de actividad recreativa no está regulada y puede generar riesgos a las personas que las utilizan.Cohen expuso que, desde hace varias décadas, es común encontrarlos en Panamá, en circos o ferias, hechos de grandes estructuras metálicas que poseen motores, cadenas y ensamblajes, pero no hay con certeza si cumplen con lo estipulado para garantizar la vida del público que asiste a divertirse.El diputado recibió el apoyo de su colega Rony Arauz. Para él, otro factor de riesgo es que no hay una autoridad de seguridad presente cuando son armadas y desarmadas estas infraestructuras, particularmente al trasladarse de una provincia a otra.En el anteproyecto se establece que las personas que operen estos juegos, sean nacionales o extranjeros, deberán contar con un permiso de trabajo vigente, siempre y cuando conozcan de esta actividad.También incluye que las empresas estarán sujetas a las leyes nacionales con el correspondiente pago de seguro social, migración, aduanas y demás normas vigentes.En abril de este año, una menor de trece años falleció en presencia de familiares en Llano Marín, Penonomé, provincia de Coclé, cuando se descarriló una de las estructuras de estos juegos mecánicos.