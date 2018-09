Guerra entre partidos por terrenos para la Embajada China en Panamá enciende las redes

Las cuentas oficiales de Twitter de los partidos Panameñistas y PRD, al igual que algunas de sus figuras, protagonizan un intercambio de tuits con palabras fuertes debido a las declaraciones del presidente Juan Carlos Varela sobre los terrenos que se podrían adjudicar en Amador para la construcción de la Embajada China en Panamá.



Después que los expresidentes Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares mostrarán su rechazo a las palabras del actual mandatario, Pedro Miguel González ofreció una entrevista a Telemetro en donde aseguró que como partido apoyaron el inicio de las relaciones de Panamá con China y que también saben que se les debe conceder un espacio para establecer su sede diplomática.



"Sin embargo como muchísimos panameños, la mayoría no estamos de acuerdo con que la bandera de otra nación se ize en las riberas del Canal. Creo que las declaraciones del presidente Varela para tratar de justificar su decisión no solamente son desafortunadas sino también irrespetuosas, frente a uno de los principales dirigentes que en la historia de este país jugó un papel fundamental para conseguir el perfeccionamiento de la soberanía nacional", manifestó.



La cuenta oficial del partido Panameñista respondió: "Si hay un partido político en este país que se escudó en el nacionalismo para atracar las arcas del estado, traficar drogas y cometer asesinatos fue el @PRDesPanama Reconocemos que han cambiado. Los panameños quieren propuestas. Tweets redactados x @PedroMiguelPRD no hacen bien".



Los del PRD no se quedaron callados y tuitearon: "En 1964 Arnulfo Arias fue el único expresidente que no apoyó a Chiari al romper relaciones con EU y dijo que los mártires eran delincuentes. En 1977 los @panamenistas votaron NO a los tratados Torrijos-Carter y en 2006 NO a la ampliación @JC_Varela además de ineptos, descarados".



Jorge Eduardo Ritter también expresó su opinión en Twitter: "No es de extrañar que el gobierno chino (más prudente que el nuestro) sea el que desista de construir su embajada en Amador, para no lastimar el sentimiento patriótico de los panameños que a JCV parece no importarle". Mientras, José Luis “Popi” Varela respondió este mensaje asegurando: "Muchos traicionaron el sentimiento patriótico panameño cuando dieron alma vida y corazón defendiendo a Noriega que escudándose en el nacionalismo lo que hizo fue traficar drogas y robar. Usted es el menos indicado para criticar el nacionalismo de @JC_Varela".