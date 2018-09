Jean Figali busca arreglo amistoso con el gobierno para recuperar su millonario proyecto en Amador

El empresario Jean Figali dijo este jueves que busca un arreglo amistoso con el gobierno para recupera el millonario proyecto en Amador del cuál aseguró fue despojado hace 10 años.



“Hay Dos caminos, o llegamos a un acuerdo amistoso o vamos a interponer demandas nacionales e internacionales", manifestó el empresario. Dijo que su inversión superó los 200 millones de dólares.

Además, negó que abandonó el proyecto, fue arrestado y acusado de preparar un plan para asesinar al expresidente Ricardo Martinelli, el cual se probó que era falso.

Figali reveló que la Onu acogió una demanda a su favor que el gobierno debió contestar el miércoles, sino será condenado.

Los abogados Guillermo Cochez, José Gabriel Carrillo y Juan Carlos Araúz confirmaron las denuncias y reclamos de Figali.

"Estoy pidiendo al gobierno que se siente a negociar. Que me devuelva el proyecto o me pague. Le he mandado más de cinco cartas y no ha contestado nada", es parte de lo que reveló el empresario Jean Figali sobre el ,millonario proyecto en Amador.