Panamá teme que guerra comercial entre EEUU y China afecte a canal interoceánico

AFP | El administrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, teme que una guerra comercial entre Estados Unidos y China, principales usuarios de la vía, reduzca el tráfico de buques por la ruta, lo que afectaría los ingresos del país centroamericano.

"Yo no sigo los tuits del presidente (Donald) Trump, pero sí leo comentarios que salen en todos lados. Tampoco sigo los (tuits) de (el presidente chino) Xi Jinping, pero lo que pasa entre ellos dos, créanme que puede tener un efecto aquí y nos pone nerviosos", dijo Quijano este jueves.

Estados Unidos y China representan 86% de la carga total que pasa por el Canal de Panamá.

El administrador dijo a empresarios de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá que "las proyecciones de 2019 están basadas en que ellos van a seguir siendo amigos, y así espero que sea".

Se estima que 5% del comercio marítimo mundial pasa por esa vía, de 80 kilómetros. En 2017 se transportaron 403 millones de toneladas, de las cuales 166 millones fueron de Estados Unidos (68%) y 44 millones de China (18%).

Según Quijano, los resultados del año fiscal que termina el próximo 30 de septiembre arrojará resultados superiores a las previsiones de 430 millones de toneladas.

Sin embargo, una guerra comercial entre Washington y Pekín "puede afectar un poquito nuestras proyecciones para el próximo año, pero yo espero que no sea así", dijo Quijano.

"No es que vamos a quedar en rojo (porque) nosotros también servimos otras rutas y otros países como Chile, México y los países de Asia", pero "no puedo decir que si pasa algo muy fuerte no vaya a tener impacto en nosotros", añadió.

El Canal de Panamá proyecta para 2019 ingresos récord por 3.239 millones de dólares, de los que traspasaría el Tesoro Nacional 1.736 millones.