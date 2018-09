Metro de Panamá publica aviso de convocatoria para la construcción de la Línea 3

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El Metro de Panamá, S.A. anuncia a todas las empresas o consorcios precalificados el inicio del proceso de convocatoria para la Licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada Nº. 2017–2-80-0-08-LV-001402, para el “Proyecto de Ingeniería de Diseño, Construcción de las obras civiles, instalaciones auxiliares de la línea y estaciones, suministros instalación del sistema integral que incluye el material rodante (monorriel), y puesta en marcha del sistema para la Línea 3 del Metro de Panamá.Los proponentes previamente precalificados, podrán descargar, de manera gratuita, en el portal de “PanamaCompras” en la dirección www.panamacompras.gob.pa. la información correspondiente. Los planos anexos al capítulo III podrán ser retirados en el Departamento de Compras y Proveedurías de Metro de Panamá S.A., ubicado en del Edificio Administrativo de Operaciones y Patios y Talleres del Metro de Panamá, S.A. (planta baja) ubicado en la Avenida Ascanio Villalaz de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.Los proponentes deberán presentar en un sobre sellado la fianza de propuesta a fin de garantizar la firma del contrato y el mantenimiento de su oferta, por la suma de 50 millones de dólares Estados Unidos de América, a favor de la entidad contratante y la Contraloría General de la República por un término no menor de 180 días calendario de vigencia, de acuerdo al formulario R-2 del Capítulo IV del pliego de cargos.Como parte del proceso de licitación, se tiene previsto un recorrido al sitio del proyecto el lunes 8 de octubre a las 8:30 a.m con punto de encuentro en las oficinas del Metro de Panamá. Para los traslados de las empresas precalificadas, contaremos con transporte, el cual debe ser reservado con un mínimo de dos días de antelación a la fecha prevista para la visita, al correocon un máximo de tres (3) personas por proponente.La reunión previa de homologación está programada del 9 al 12 de octubre en horario de 8:30 a.m a 4:30 p.m en el salón de reuniones de planta baja, del Metro de Panamá, con el propósito de responder a las interrogantes, observaciones y dudas de los proponentes, con respecto al Pliego de Cargos.Las propuestas se estarán recibiendo de manera presencial el 25 de enero 2019, únicamente desde las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 medio día en el salón de reuniones de planta baja del Edificio Administrativo de Operaciones y Patios y Talleres del Metro de Panamá, S.A.Luego de recibidas las propuestas, a las 12:31 p.m se procederá a realizar el acto de apertura de sobres que contiene la Fianza de Propuestas y el sobre que contiene la Propuesta Técnica respectivamente. Es importante aclarar, que no se aceptarán propuestas después de la hora y la fecha estipulada anteriormente.Una vez recibidas las propuestas, por un periodo inicial de 30 días laborales, la Comisión Evaluadora procederá a revisar la documentación recibida de Metro de Panamá S.A. Este tiempo podrá ser prorrogado a petición de la Comisión Evaluadora, por un periodo adicional de 20 días hábiles.Finalizado este proceso, la Comisión Evaluadora, presentará a Metro de Panamá S.A. el informe de las propuestas técnicas presentadas. Posteriormente, Metro de Panamá S.A. comunicará mediante sistema electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompras” y en los tableros informativos del Metro, con una antelación no mayor de 5 días hábiles, la fecha, hora y lugar para la celebración del acto público de apertura de sobres con la Propuesta Económica.Para el desarrollo del proyecto la República de Panamá ha acordado un financiamiento con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para cubrir el costo del desarrollo del proyecto.Características de la Línea 3:La Línea 3 del Metro conectará la provincia de Panamá, con Panamá Oeste, integrando dicha conexión con la Línea 1 en la Estación de Albrook. La Línea 3 incrementará la capacidad de transporte existente y disminuirá el tiempo promedio de viaje en horas de mayor demanda, representando un beneficio significativo, debido a que se trata de un sector cuya población actual supera los 500 mil habitantes, que generan en el período en esta franja horaria (6 a.m. a 8 a.m.) más de 50 mil viajes en transporte público entrado a la ciudad de Panamá.Para la Fase I de operación, la Línea 3 podrá atender una demanda pico por hora, por sentido de 17,824 pasajeros al año 2025, aumentando a 20,667 pasajeros para el año 2050.