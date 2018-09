Varela confirmó que la Embajada China podría construirse en terrenos de Amador

La posibilidad de que la Embajada de la República Popular de China esté ubicada en terrenos en Amador fue confirmada por el presidente Juan Carlos Varela.

Varela señaló que “hasta el momento no hay ninguna decisión en firme, pero que Cancillería está analizando el tema y entre las opciones están Clayton, Amador, entre otros puntos de la ciudad capital que podrían ser designados como la sede diplomática del país asiático en suelo panameño”.



“Amador es uno de los lugares más bonitos que tiene el país, sin embargo en sus terrenos hay tierras abandonadas, hoteles abandonados a media construcción, inclusive una zona que iba a ser de alta moda, pero cuenta con una serie de bares y cosas que no tienen que ir allí”, agregó el presidente, quien además se refirió a que “durante una administración del PRD se otorgaron cinco hectáreas para una fundación del partido, en un Gobierno Panameñista se construyó un hotel que hoy día está en ruinas y otra administración pasó tierras a la Caja de Seguro Social, que fueron revalorizadas para inflar los números”.



"Yo me alegro que se traiga el debate de Amador, no por un tema de una embajada porque al final ese es un tema interno que maneja un gobierno con otro gobierno y en su momento se tomará la decisión, sino para que los panameños seamos responsables en el manejo de los temas públicos", agregó.



La posibilidad de otorgar terrenos en esta área ha causado el rechazo por parte de la sociedad.



Anteriormente fuentes cercanas a la negociación revelaron a Metro Libre que la embajada de China sería construida en cuatro hectáreas de terreno, en donde habrá un edificio para la embajada, la residencia del embajador, Wei Qiang y para algunos funcionarios chinos.



Mientras que el embajador Wei Qiang había adelantado que “es un acuerdo de principio entre los dos gobiernos, será un arreglo recíproco, y se estaba en la espera de que se formalice el arriendo del terreno, porque no se trata de una venta, será un alquiler”.



Actualmente, China tiene una embajada temporal en Panamá, que se inauguró en septiembre del año pasado, tras establecer nexos diplomáticos bilaterales el 12 de junio del 2017.



Panamá negó tensiones con Estados Unidos por haber establecido nexos con China

EFE | El presidente, Juan Carlos Varela, dijo ayer que no existe "ningún tipo de tensión" con EU, después de que ese país llamase a consultas a su representante diplomático por los nexos entablados por la nación centroamericana con China hace más de un año.

"Yo creo que fue por la última decisión que tomó El Salvador y que se ha llamado a consultas a los tres países que han tomado la decisión de respaldar la política de una sola China, una decisión que tomó EU hace 40 años", afirmó Varela.

