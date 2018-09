Expertos alertan sobre consecuencias para Panamá en conflicto China-EE.UU.

Luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos llamara a tres jefes de misión, entre ellos el de Panamá, para pedir explicaciones sobre la pérdida de respaldo a Taiwán “es una señal que Panamá debe tener cuidado con las decisiones que tome con su recién aliado China”, señalaron expertos.

Panamá no cuenta con un embajador desde inicios de 2018.



Euclides Tapia, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá (UP), manifestó que “China tarde o temprano va a defender sus activos económicos en Panamá y en caso de un conflicto con los Estados Unidos, nuestro país quedará en el medio”.



“Todavía no sabemos si ellos nombrarán un embajador, pero si siguen teniendo un encargado de negocios es una señal que han bajado el nivel de relaciones con Panamá y ellos tienen muchos negocios aquí”, indicó Tapia.



“Hay que tener cuidado. El peligro es que ellos interpreten esta acción como una medida que ponga en peligro el libre tránsito por el Canal de Panamá”, agregó.



José Isabel Blandón padre, analista político, indicó que “a Estados Unidos le preocupa que la embajada de China esté al frente del Canal".



Para el abogado y exembajador de Panamá en la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez, “la postura del país norteamericano es un mensaje que le están dando a las autoridades de Panamá y deben cuidar sus relaciones con EU”.



“No es que le haga caso a todo lo que digan, pero pareciera que los EU está tan preocupado como los panameños. Panamá tiene que tener una política exterior para que se respete”.



Eloy Alfaro de Alba, exembajador de Panamá ante la Casa Blanca, dijo que la “relación diplomática con China debe administrarse con prudencia, equilibrio y transparencia”.





Thaylin Jiménez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @TJimnz

Instagram: thayjimnz