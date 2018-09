Atropello y fuga puede duplicar años de cárcel

Las personas que al colisionar a otro conductor u atropellar a un transeúnte y que a su vez se escapen del lugar de los hechos pueden enfrentar hasta el doble de la pena en caso de haber víctimas fatales.Ulises Calvo, asesor legal de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), manifestó que “cuando la persona no tiene la intención de causarle daño a otra, pero ocurre un accidente de tránsito, nos acogemos al Código Penal, no obstante pueda que exista el agravante de irse del lugar de los hechos y eso aumenta la pena de 4 años a 8”.En el Artículo 133 del Código Penal se establece que “quien, culposamente, cause la muerte de otro será sancionado con pena de prisión de tres a cinco años”, sin embargo “si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una persona y la lesión de otras personas, la sanción será de tres a seis años de prisión”.En tanto, “ la pena será aumentada hasta dos terceras partes cuando sea un conductor de transporte público y conduzca bajo los efectos del alcohol”. Según el Código Civil el conductor a quien se le declare responsable del accidente está obligado a indemnizar los daños ocasionados en caso de heridas incapacitantes.ML | En La Espiga de La Chorrera una agente de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) fue arrollada por un taxista el sábado 8 de septiembre cuando intentaba inspeccionar los papeles del auto.El conductor se entregó a las autoridades correspondientes. Mientras que el domingo 9 de septiembre un hombre de 26 años atropelló a una dama que participa de una caminata en la Cinta Costera, e intentó darse a la fuga, pero fue capturado por la Policía Nacional (PN).GINA ARIAS RIVERAInstagram: riverarias92Twitter: @riverarias92