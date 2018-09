Contralor Federico Humbert asegura que no frenarán auditorías en la Asamblea hasta revisar el último cheque

ML | El Contralor El contralor general de la República, Federico Humbert, aseguró que no terminarán con el tema de las auditorías en la Asamblea Nacional hasta revisar el último cheque para garantizar que todos los fondos que se manejaron a través de las planillas se manejaron correctamente.

Humbert manifestó que “Contraloría no ha terminado las auditorías y como todos saben tenemos un amparo en la Corte que no nos permite continuar con ciertas revisiones que estábamos haciendo, pero al instantes en que nos permitan reingresar, cualquier hallazgo que salga de esa auditoría nosotros la haremos pública, la entregaremos a las autoridades correspondientes léase a la Corte Suprema o al ministerio público”.

Agregó que “nosotros entregamos auditorías a par y paso, cuando el diputado esta en componenda con un civil, la parte civil se entrega en el Ministerio Público para que sea un proceso con las agencias de personas y la parte que corresponde al diputado, de encontrarse algo ilegal corresponderá a la Corte Suprema”.

El Contralor indicó que “no hemos terminado, nosotros no terminaremos hasta que no hayamos revisado hasta el último cheque que se metió para asegurarnos que todos los fondos que se manejaron a través de la asamblea legislativa a través de las dos ex planillas, porque ya esas planillas no existen, se hallan manejado correctamente”.