UP espera inscribir unos 1,500 universitarios como voluntarios en la JMJ Panamá 2019

Durante la primera jornada de inscribirían masiva que se llevó a cabo en el campus Harmonio Arias Madrid de la Universidad de Panamá se logró que 500 estudiantes en listarán voluntarios para la Jornada Mundial de la Juventud que se llevará a cabo en Panamá en enero de 2019.

Esta iniciativa forma parte de un convenio que firmó la UP y el Comité Organizador Local (COL), que incluye además, el alojamiento de unos 4,000 peregrinos en el Campus Central y en Curundu durante los días de jornada.

Kabhir Pacheco, Director de Promoción de Voluntariado del COL, destacó que la Universidad de Panamá se convierte en un aliado estratégico, al contar con una población estudiantil capacitada en diferentes carreras que son muy útiles para poner al servicio de la organización de la JMJ.

Nereida Herrera, Secretaría General y coordinadora de la Comisión de la JMJ de la UP, señaló que las expectativas es que participen aproximadamente unos 1,500 estudiantes como voluntarios de la jornada, incluso ya se tienen estudiantes de la casa de Méndez Pereira, que en sus respectivas diócesis o parroquias están sirviendo como voluntarios.



Germán Luis Beitía, vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la UP, expresó que sin lugar a dudas éste es un hecho sin precedentes en el país, pues no ha existido un acto que reúna en una semana a tantas personas de diferentes partes del mundo.

“La UP se viste de gala, porque no sólo ofertará voluntarios, sino que será un centro de acogida y catequesis de los miles de peregrinos que participarán de esta importante actividad”, destacó.