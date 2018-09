Asilados en Panamá podrán solicitar permiso de trabajo

Los extranjeros que se encuentren bajo protección de la República de Panamá en calidad de asilados, podrán recibir permisos de trabajos expedidos por el Ministerio de Trabajo.

Según lo promulgado en el Decreto Ejecutivo No. 114 del 30 de agosto de 2018 que se publicó en la Gaceta No. 28607-C que modifica y adiciona un artículo al Decreto Ejecutivo No. 17 de 11 de mayo de 1999, por el cual se reglamenta los artículos 17 y 18 del Código de Trabajo.

En la norma se contempla que el permiso se otorgará de forma anual y tendrá un costo de B/.10.00; la persona no tendrá derecho a estos permisos de trabajo s si están condenadas o vinculadas a actividades delictivas como el blanqueo de capital, narcotráfico, trata de personas, pandillerismo, sicariato o terrorismo.