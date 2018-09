Fallece Monseñor Aurelio García, el "padre de los campesinos"

La Diócesis de Penonomé confirmó el fallecimiento de Monseñor Aurelio García Pinzón, quien era conocido cariñosamente por los feligreses como el "padre de los campesinos" o "Papi Yeyo".

En las redes sociales de la diócesis revelaron que este domingo nueve de septiembre realizarán la capilla ardiente en Chigoré, a partir de las 5:00 p.m.; mientras, el lunes 10 de se llevarán a cabo las honras fúnebres en la Catedral de Penonomé, donde esperan que llegue la comunidad a darle el último adiós.

El traslado del cuerpo a la Catedral será a las 7:00 a.m. Luego, a las 8:00 a.m., darán lectura a las resoluciones de duelo y por último, la eucaristía a las 10:00 a.m.

Monseñor Aurelio García, quien nació en Atalaya (Veraguas), hizo sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, República Dominicana (de 1953 a 1960).

Fue ordenado sacerdote en la Catedral Metropolitana de Panamá, por monseñor Tomás Clavel, el 5 de junio de 1960.