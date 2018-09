Esposa de Martinelli dice a Fiscalía panameña que son víctimas de persecución

EFE | La ex primera dama Marta Linares, esposa del encarcelado expresidente panameño Ricardo Martinelli, declaró hoy en la Fiscalía por una trama de pago de sobornos que implica a empresas locales y extranjeras, del cual se deslindó y denunció nuevamente que su familia es víctima de una "persecución".La comparecencia de Linares este jueves ante la Fiscalía Sexta Anticorrupción por el caso conocido como Blue Apple fue "una diligencia de declaración indagatoria, y culminó", declaró a los periodistas el defensor de la ex primera dama, Roniel Ortega.El abogado recordó que Linares fue citada "por estar mencionada" en el caso Blue Apple.De acuerdo con datos de la Fiscalía filtrados a la prensa local, una fundación que preside Linares habría supuestamente recibido dinero procedente del presunto pago de coimas que hicieron empresas locales y extranjeras a cambio de contratos estatales durante la Administración de Martinelli (2009-2014).A su llegada a la sede de la Fiscalía este jueves, Linares recalcó que preside la fundación desde octubre 2016, mientras que los hechos investigados se remontan a 2012, por lo que no existe una vinculación suya "ni en modo ni en tiempo".Linares agregó en declaraciones a los periodistas que la fundación tampoco recibió dinero vinculado al caso Blue Apple, lo que ratificó el defensor.Ortiz dijo que "está acreditado que esa fundación no recibió ni un solo centavo de Blue Apple", y lamentó que Linares sea sometida a este tipo de situaciones en momentos en el que tiene "presión por el tema de su esposo, la persecución a sus hijos"."Estas persecuciones no deben existir, la ley debe fluir sin presiones", dijo el abogado, mientras que Linares aseguró que se le vincula al caso Blue Apple solo porque su apellido es Martinelli.El expresidente, de 66 años, está detenido preventivamente en una cárcel de mínima seguridad en las afueras de la capital panameña desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado por Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón de un pedido de extradición por la causa de escuchas ilegales por la que es procesado.