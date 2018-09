Diputado Afú da plazo al diario La Prensa para retractarse y pedir disculpa

El diputado de Cambio Democrático Carlos Tito Afú dio un plazo "de tres a cuatro días" para que el diario La Prensa publique en la portada una nota en que se “retracte” y pida “disculpa” por la noticia firmada por el periodista Olmedo Rodríguez, publicada el pasado 1 de septiembre en la que se detalla que un juzgado penal remitió al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un expediente originado por un proceso electoral seguido tras la anulación -en 2014- de su proclamación en el circuito 7-1 (Las Tablas), por presuntamente hacer campaña con recursos del Estado.

El abogado Sidney Sittón se refirió a una publicación de La Prensa, del 16 de agosto de 2016, en la que se informa que la Corte archivó el expediente seguido a Afú remitido por el Tribunal Electoral (TE), tras faltas electorales en la campaña de 2014.



“Señores directivos de la prensa si ustedes tiene la ética de retractarse y decir que se equivocaron y obviaron citar esta misma nota de ustedes de hace dos años; yo le daría inmediatamente el consejo al diputado Carlos Afú para que no presente una acción civil y penal contra el diario La Prensa, pero si no lo hace vamos a demandar”, afirmó Sittón.

"Si La Prensa tiene la hidalguía, la honestidad y la ética periodística de decirle a Afú 'nos equivocamos'... Nosotros nos damos por satisfechos", agregó el jurista.

El diputado estará solicitando 20 millones de dólares.

“No tengo nada contra La Prensa ni con los medios de comunicación, qué no han dicho de mí y yo jamás he reclamado y ahora sí tenemos la razón por el hecho que de que a mí me juzgaron tres veces: el magistrado Zamorano, el magistrado Mitchell y el Tribunal Electoral y me han dado sobreseimiento. Yo no entiendo porque han puesto esta nota tan bárbara contra mí porque la nota es en la portada con mi retrato”, dijo el político.



"Si La Prensa hace lo que dice mi abogado, yo dejo esto tranquilo, si no quiero estar peleando con nadie", replicó el diputado Afú.



El diputado y su abogado acudieron este miércoles 5 de septiembre a la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia, para presentar una solicitud de nulidad absoluta de todo lo actuado por el fiscal anticorrupción Adecio Mojica.



El fiscal Mojica solicitó al juez quinto penal Enrique Paniza que se acumulara el caso que involucra a Afú con el expediente relacionado con las auditorías a las juntas comunales. Paniza se inhibió en el pedido para acumular los dos expedientes, pero resolvió remitir al pleno de la Corte el proceso relacionado con el diputado de CD. Así consta en documentos del juzgado que se usaron para redactar la información.