Comidas a $0.50 y $0.65 en la UP y UTP resisten los embates de la economía

Los menús estudiantiles a 0.50 (Universidad de Panamá) y 0.65 centavos (Universidad Tecnológica de Panamá) se mantienen y se mantendrán, pese al incremento del costo de la canasta básica de alimentos.

Manuel Pontiles, director general de cafeterías de la UP, manifestó que “el precio es el mismo desde hace 45 años, cuando se crearon las cafeterías universitarias en 1973. Los 0.50 centavos son intocables, no lo aumentaremos, pero si hacemos mejoras al menú”. La UP ofrece a los estudiantes, con precio especial, el desayuno, el almuerzo y la cena, dijo Pontiles.

“Los estudiantes pagan $2 de cafetería en la matrícula cada semestre, pero sabemos que esto prácticamente en dos días se va. El subsidio central surge del Estado y lo que se genera en ventas diarias”, dijo.

“Estas comidas no sólo tienen un costo accesible, sino que también deben ser nutricionales. Incluyen un carbohidrato, proteína, vegetales y una fruta”, explicó la nutricionista de esta casa de estudios, Vielka Tapia, quien agregó que “el estudiante conforma su menú dentro de las opciones que le damos. Las porciones son asadas y hervidas, porque procuramos que no tengan nada de salsa ni fritos”.

En el caso de la Universidad Tecnológica, “el menú básico tiene un precio que se fijó hace 30 años y todavía es el mismo, que es de 0.65 centavos y tienen los estudiantes una comida que es buena”, señaló Mauro Destro, vicerrector administrativo de este centro de estudios.

“El menú básico realmente cuesta más del doble, pero la universidad subvenciona esa diferencia para que hasta los que menos tengan la posibilidad de adquirir, puedan comer bien. En la matrícula se les cobra sólo $2 de cafetería”, detalló el vicerrector.

“Antes siempre se les daba salchicha a los estudiantes, pero con ayuda del Ministerio de Salud hicimos una propuesta de menú semanal para que ellos coman saludable”, indicó Yanulis Castillero, Jefa de Cafeterías de la UTP.

“Además la universidad brinda la opción de bienestar estudiantil a quienes son de bajos recursos y a diario se les da un ticket para que puedan desayunar y almorzar sin ningún costo. Para ello se le hace una evaluación al universitario”, añadió Castillero.

