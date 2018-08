Firman acuerdo para ejecución del proyecto de la Línea 3 del Metro hacia Panamá Oeste

Con la presencia del presidente de la República, Juan Carlos Varela; ejecutivos el Metro de Panamá S.A. y el Subcontratista Nominado del Proyecto Línea 3 firmaron esta tarde un acuerdo para la compra de todo el equipamiento y vagones de la Línea 3 del Metro, que mejorará la movilidad urbana entre la provincia de Panamá Oeste y la ciudad capital.

Con este acuerdo, el Subcontratista Nominado, conformado por las empresas Hitachi LTD, Mitsubishi Corporation y Ansaldo STS, será el encargado del diseño, fabricación, suministro, instalación y funcionamiento de los Sistema Integrado de Operación (SIO) de tecnología de monorriel, que será empleada para este medio de transporte masivo de pasajeros.



Durante esta ceremonia, el presidente Varela agradeció al gobierno japonés que facilitó a Panamá el financiamiento para esta importante obra, a un interés muy bajo y con un excelente plazo, lo cual refleja gran confianza en la economía del país y la transparencia en el manejo de estos procesos.



Destacó que la inversión en equipamiento y compra de vagones para la Línea 3 es de 839.6 millones de balboas que, junto a la construcción de la obra civil de la Línea 3 del Metro y del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, representan una inversión de más de 4 mil millones de balboas.



“Llegó el momento de hacer justicia a los moradores de la provincia de Panamá Oeste, al brindarles un medio de transporte moderno y un servicio de calidad”, sostuvo el mandatario, cuya administración ejecuta proyectos por más de 6 mil millones de balboas que benefician directamente la Provincia de Panamá Oeste.



Destacó el proyecto Ciudad Esperanza, que albergará 2,500 familias, donde ya se entregaron 400 apartamentos. Se extendió el programa de Saneamiento de la Bahía a Arraiján y a La Chorrera, donde se invierten más de 900 millones de dólares. También se amplía a ocho carriles la Carretera Interamericana, con una inversión que supera los 300 millones dólares y se construye la potabilizadora de Howard, que dotará de agua potable a 283 mil habitantes de Panamá Oeste.



Por su parte, el vicepresidente y director ejecutivo de la empresa Hitachi LTDA, Shinya Mitsudomi, agradeció al gobierno panameño por su decisión final de aplicar la tecnología japonesa a la Línea 3 del Metro y se comprometió a entregar un sistema de monorriel de última generación.



"Estamos aquí para contribuir en la mejora de su estructura social y la mejora de la calidad de vida de los panameños", destacó.



Según lo convenido en este acuerdo, el grupo de empresas desempeñará las funciones de Subcontratista Nominado para el contrato del Proyecto Línea 3 del Metro, a suscribirse con el contratista que gane la licitación de la obra civil, una vez haya sido seleccionado.



Establece que el Subcontratista Nominado proporcionará los equipos de patio y talleres, el sistema de señalización y control de trenes basado en tecnología CBTC, el sistema de telecomunicaciones, el centro de control, el sistema de energía de tracción y de transformación a baja tensión, cambiavías y las puertas automáticas de andenes.



Este acuerdo forma parte del contrato de cooperación internacional con el Gobierno de Japón y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), firmado en enero de 2016 para introducir tecnología japonesa de alta calidad en el sistema de transporte de la Línea 3 del Metro.



Hitachi LTD fue seleccionado por ser el fabricante de monorriel de más alta capacidad en Japón, mientras que para los sistemas de energía, señalización y telecomunicación se identificó a la empresa Ansaldo STS SPA de origen italiano bajo control accionario de Hitachi LTD. Mitsubishi Corporation aporta presencia en Panamá y experiencia local.



Los Gobiernos de Panamá y Japón han trabajado conjuntamente en los estudios de factibilidad y pre-factibilidad de esta mega obra y aportando Cooperación Técnica para la gerencia del proyecto, lo cual impulsará la generación de empleos e impactará positivamente en el estilo de vida de los residentes del sector oeste.



Con la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, se podrán movilizar más de 20 mil personas, en horas picos, desde Albrook hasta Ciudad del Futuro en Arraiján en tan solo 45 minutos, pasando por 14 estaciones a lo largo de un trayecto de 26.5 kilómetros.



Este sistema de transporte contará con una tecnología empleada de monorriel, compuesta por 6 vagones en cada tren. La inversión total del proyecto está en el orden de 2,200 millones de balboas y se espera que esté lista para operar en el año 2023.



Hasta la fecha, han precalificado siete empresas para participar del acto público para la construcción de la Línea 3. A finales de septiembre se proyecta publicar los pliegos de cargo para seleccionar al contratista principal del proyecto.