Gobierno: más de 200 colegios son bilingües; educadores disienten

Doscientos ochenta y cuatro (284) centros escolares públicos del país recibieron oficialmente el reconocimiento como bilingües, mediante Decreto Ejecutivo firmado por el presidente Juan Carlos Varela.

El Decreto incorpora la denominación ‘bilingüe’ al nombre de 284 planteles que forman parte del Programa Panamá Bilingüe. Sin embargo, Diógenes Sánchez, de Asoprof, consideró que “el hecho de que se hayan nombrado a docentes en diversos programas de inglés no hace al colegio una escuela bilingüe. Un colegio bilingüe es cuando todas las asignaturas o la mayoría de ellas se dictan en idioma inglés. Los colegios no tienen laboratorios de lenguas ni las infraestructuras para declararse como tal. No podemos negar que hay un esfuerzo por parte del Gobierno, sin embargo declarar por decreto que estas escuelas son bilingües nos parece que está muy lejos de la realidad”.

Juan José De la Lastra, de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve), dijo: “Cómo se puede hablar de una oficialización de escuelas bilingües justamente cuando hay parámetros que cumplir, por ejemplo el 75% de las asignaturas y del manejo académico deben ser en inglés y no los tenemos”.

Thaylin Jiménez

