“Salida de Martiz manda un mensaje”

La salida del director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz, será efectiva el próximo viernes 1 de septiembre, mientras que líderes empresariales y asociaciones vinculadas al sector salud analizan las causas y las posibles repercusiones.

Según Julio Osorio, miembro de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), “tras la salida del director los problemas no cambian y seguirán siendo los mismos. El problema del desabastecimiento en varias administraciones no se pudo resolver y esperamos que el próximo director de la institución lo pueda resolver”.



César Tribaldos, exmiembro de la Junta Directiva de la CSS, indicó que “Martiz era una persona que tenía buenas intenciones, que conocía el problema de salud a la perfección, pero no tuvo el apoyo de la Junta Directiva de CSS, ni del Gobierno Central”.



Tribaldos también agregó que "el sistema de salud que se brinda en la CSS no es eficiente, no resuelve, la crisis se agravó por el desabastecimientos de insumos, equipos y medicamentos. En el caso de desabastecimiento hay la posibilidad de declarar una urgencia nacional para solucionar esto cuanto antes, porque no se puede sostener".



Exceso de personal

Un análisis sobre la situación actual de la CSS reveló que hay un exceso de mano de obra no calificada y nombramientos políticos, según expositores del Foro "Por un sistema de Salud: Preventivo, Universal y de Calidad" organizado por la Cámara de Comercio.



Según los panelistas solo en gastos para cubrir al personal registrado en la planilla de la CSS, se registró un aumentó del 22%, es decir, unos 95 millones de dólares entre los años 2015 y 2016.





