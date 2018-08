La imagen de Fátima en la JMJ traerá a Panamá la gracia de la indulgencia

Una gran bendición para los jóvenes es contar en Panamá con la histórica primera imagen peregrina de nuestra señora de Fátima para la Jornada Mundial de la juventud, porque permitirá que la indulgencia y la gracia que se goza en Portugal se ganen en nuestro país, señaló monseñor José Domingo Ulloa Mendieta.



Por la importancia de este acontecimiento, representantes del Santuario de Nuestra Señora de Fátima, viajaron a Panamá para informar directamente a los medios de comunicación nacionales e internacionales los detalles de la presencia de esta imagen importante, que fue tallada siguiendo indicaciones de la Hermana Lucía, y que fue coronada solemnemente por el Arzobispo de Évora, el 13 de mayo de 1947. A partir de esta fecha, la imagen recorrió, varias veces, el mundo entero, llevando con ella un mensaje de paz y amor.

Después de más de medio siglo de peregrinación, en el que la Imagen visitó 64 países de todos los continentes, algunos de ellos varias veces, la Rectoría del Santuario de Fátima entendió que no debería salir más, a no ser que fuera por alguna circunstancia extraordinaria. Si bien peregrinó en Portugal, no ha salido del país desde el año 2000 y lo hará para venir a Panamá.

El rector del Santuario de Fátima, el P. Carlos Cabecinhas en un mensaje video, señaló que esta decisión fue tomada porque reconocen la importancia que tiene este evento mundial de la juventud; por la devoción que San Juan Pablo II tuvo a la Virgen de Fátima, y por la profunda devoción que existe en el pueblo católico panameño.

Para el doctor Marco Daniel Duarte, director del Museo del Santuario de Fátima y director del Departamento de Estudios del Santuario de Fátima, explicó que por la importancia de esta imagen vendrá acompañada de una delegación del Santuario de Fátima, integrada por el rector, Padre Carlos Manuel Cabecinhas; el director del departamento de Pastoral del Mensaje la Virgen de Fátima, Padre José Nuno Da Silva; el conservador y restaurador, doctor Carlos Manuel Henriques, del gabinete de comunicación, Dra. Catia Filipe; y su persona.



Por su parte, el Doctor Tomás Vásquez, miembro del Apostolado Mundial de Fátima en Panamá, informó que la imagen origina estará en Panamá del 21 al 28 de enero del 2019.

Según explicó la imagen peregrina original de la Virgen de Fátima llega con su comitiva el lunes 21 de enero, a las 5:15 p.m.; luego de ser recibida es trasladada a la Iglesia de Lourdes en Carrasquilla, en caravana de autos. Al llegar se oficiará la misa de entronización de la Imagen Peregrina de la Virgen de Nuestra Señora de Fátima.

Para el martes 22 de enero, a las 6:30 am se tiene el Rosario de la Aurora en la Iglesia de Lourdes, luego la Misa presidida por el Arzobispo Ulloa. Posteriormente, a las 8:00 am sale en procesión hacia el Parque Omar para ser colocada en la Capilla del Santísimo. A las 9:00am será la Misa de Apertura del Parque del Perdón con la

Imagen Peregrina.

A partir de ese momento habrá adoración permanente ante el Santísimo con la Imagen Peregrina, custodiada por las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, los custodios de la Rectoría del Santuario de Fátima y los custodios del Servicio Nacional Aéreo Naval (SENAN).

El miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de enero la Imagen Peregrina Original estará en el Parque del Perdón acompañando al Santísimo y donde habrá Oración por la JMJ.

Se tiene programado para el sábado 26 de enero, que a las 7 pm, en la Vigilia de Oración se haga el Rosario Meditado y la procesión de velas con la Imagen; luego se colocará a un lado del altar.

Para el domingo 27 de enero, de 8 am a 11am la Imagen de la Virgen estará en la Misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud.

La Imagen sale de Panamá hacia Portugal, el martes 29 de enero, a las 5:00 pm.