Realizan Foro por un sistema de Salud: "Preventivo, Universal y de Calidad"

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), en alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y otros gremios empresariales, realizó el segundo, Foro de Salud y Seguridad Social - "Por un sistema do Salud: Preventivo, Universal y do Calidad", como parto do su Proyecto Agenda País 2019-2024.

El presidente del gremio empresarial Gabriel Barletta, expreso "la salud, al igual que la educación, constituye una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad, tanto por su impacto en la vida de la población como en el modelo de desarrollo futuro del país". "Ambos derechos fundamentales, como será reiterado seguramente a lo largo de la jornada que ahora emprendemos, requieren de una reingeniería estructural, demorada entre nosotros por décadas. Así, el caso de la salud muestra una situación agravada por crisis de carácter sostenido, como lo confirma en la actualidad la Caja de Seguro Social", agregó.

"La salud, pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad, es un deber y un derecho Constitucionalmente establecido", así inició César Tribaldos, expresidente de la CCIAP y coordinador del Foro, corno preámbulo a su presentación donde esbozó sobre la situación actual de la salud en Panamá.

Durante la descripción y diagnóstico del programa de enfermedad y maternidad, Tribaldos señala que es un sistema de reparto puro, no requiero reservas, actualmente tiene excedentes de ingresos - vs -egresos: (en el 2015 + 196 millones de dólares y 2016 + 145 millones de dólares), no hay suficientes insumos, reactivos de laboratorio, medicamentos, médicos y equipos para atender a la población asegurada, excesos de gastos (2016 + 158 millones de dólares - vs - 2015). Ejemplo gasto de personal + 22 (95 millones de dólares) y problema de eficiencia administrativa.

Con relación al diagnóstico indicó que hay un exceso de mano de obra no calificada, nombramientos políticos y no por capacidad o perfil requerido, mala atención, mayoría del personal no amable, usuario insatisfecho a pesar de pagar por adelantado, largas filas y espera para obtener medicamentos (no hay), edificios y equipos en mal estado y faltan programas de capacitación (+5.9 millones de dólares) y no hay programa de salud preventiva.

En esta jornada el doctor Gerardo Alfaro, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Panamá dio a conocer aspectos relevantes de la salud a nivel mundial y la situación del país.

Posterior a la presentación de Alfaro quien puso en contexto el tema de la salud en Panamá, a través de un panel de expertos moderado por José María Torrijos, donde participaron los doctores Jorge Luis Prosperi, Galardonado con el premio de Gerente Sobresaliente de la OPS/OMS; Lizbeth de Benítez, CSS / representante de la CAN y Julio Osorio, representante de la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) y de la Comisión de Alto Nivel (CAN) se discutió sobre el rumbo a tomar para poder enmendar lo situación actual.

En los foros del proyecto, se presentarán tomas clave para el desarrollo sostenible del país en el próximo lustro, buscando enriquecer el documento Agenda País 2019 - 2024. Por ello, en esta fase se contemplan cuatro loros ciudadanos con especialistas internacionales los cuales compartirán las mejores prácticas y su visión sobre cada tema.

Los próximos toros que se abordarán serán, el de Institucionalidad Democrática el 19 de septiembre y, posteriormente, el de Crecimiento Económico el 23 de octubre. Estos foros se realizarán en el Salón Horacio Altero de la CCIAP, en un horario de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. respectivamente.

En esto encuentro participaron representantes de la sociedad civil, precandidatos y candidato de los diversos partidos políticos, independientes, empresarios, entre otros sectores que se convocó para esta actividad.

Los temas para estos foros de Agenda País fueron seleccionados de acuerdo con las siguientes fuentes de información: encuestas entre los miembros de la CCIAP, quienes mediante preguntas cerradas indicaron los principales asuntos de preocupación para los próximos cincos años desde su óptica do empresarios. Al tiempo que, a través de una pregunta abierta desarrollaron sobre las expectativas que tienen del país para el próximo periodo gubernamental. Además, se tomó como referencia la última encuesta de Ditcher & Neira de 2017. Asimismo, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, presentó temas que consideró como cruciales para el próximo lustro.

Agenda País contempla tres fases. La primera consiste en foros ciudadanos, posteriormente, la presentación del documento Agenda País a los candidatos presidenciales, el debate presidencial y el Inonitoreo de seguimiento a la administración electa, la tercera fase.