Mi Bus inaugura su ruta a Cadena de Frío – Vía Centenario, analiza nuevos puntos de paradas

La mañana de este lunes 27 de agosto de 2018 la empresa MiBus implementó la nueva ruta “Cadena de Frío –Vía Centenario”, la cual parte del Condado del Rey (Discovery Center), y se espera que beneficie a unas 200 personas que laboran en la Cadena de Frío, la Ciudad Hospitalaria y la Zona Industrial del Metro de Panamá.



En los primeros viajes los usuarios mostraron su descontento por la infraestructura y puntos de paradas por lo que José Ortega, analista de tráfico de la empresa Mi Bus dijo a Telemetro que “se den ajustes en cuanto a las necesidad de las paradas”.

El traslado toma alrededor de 20 minutos desde la Vía Ricardo J. Alfaro hasta el intercambiador Oeste que fue habilitado para ingresar, pero se tiene contemplado el tiempo de retorno.

“El tiempo es favorable en dirección a Panamá Oeste, el tráfico en horas de la mañana es más pesado en dirección a la ciudad y ese tiempo está contemplado en el recorrido”, afirmó Ortega.



Esta ruta operará en tres franjas horarias: en la mañana de 6:30 a.m. a 8:00 a.m., mediodía de 11:15 a.m. a 12:45 p.m. y en la tarde de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. y mantendrá las siguientes paradas habilitadas: Condado del Rey (inicio y fin frente a Discovery Center) Torres de Milán, CRI, Estadio Rod Carew, Merca Panamá, Rod Carew, Altaplaza, Campus Victor Levy (UTP), Condado del Rey, Los Libertadores (en ambos sentidos).



Este servicio mantendrá como inicio y fin la parada de Condado del Rey (Discovery Center) y tendrá un costo de 25 centavos con el uso de la tarjeta.