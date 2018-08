Diógenes Sánchez, el profesor de lógica que lidera a los educadores del país

El profesor Diógenes Sánchez, quien desde 2013 es el secretario de la Asociación Nacional de Profesores (Asoprof), calificó de “imprudente” la salida de Marcela Paredes del Ministerio de Educación (Meduca) a pocos meses de culminar el año lectivo, mientras que reconoció la disposición de la actual administración ante el dialogo, no obstante las discusiones no fueron productivas para el sector educativo.Según Sánchez, “con la ministra veníamos discutiendo temas como la zonificación, jornada extendida, el aumento del 6% del PIB para educación, pero el nombramiento de un funcionario que no estaba en la mesa bilateral significaría un retraso”.Para el gremialista “la administración ha tenido altibajos, debo reconocer que Paredes siempre estuvo abierta al diálogo, sostuvimos muchas mesas de discusión, aunque nunca lograron concluirse”.Sánchez manifestó que “cada vez que se presentaba un presupuesto siempre se destinó menos de lo solicitado y por eso es que Meduca tiene una gran cantidad de deudas, escuelas en estado ruinoso, colegios dando clases en centros comerciales, iglesias y juntas comunales”.Según cifras de Asoprof, Meduca le adeuda a los educadores $31 millones en concepto de vigencias expiradas, ascensos, viáticos, décimo y vacaciones.Ante la calidad de docentes en el país, Sánchez dijo que “hay que hacer una revisión integral de los actuales sistemas de enseñanza de la formación de los profesores y maestros. Esto significa que debemos ver de cerca en las universidades y los colegios pedagógicos para detectar si se están llenando las expectativas del sistema educativo”.Sánchez indicó que la jornada extendida “fue acertada, pero hubo incongruencias porque no se destinaron los fondos suficientes. Se había acordado contratar instructores para actividades culturales, pero esto nunca se dio. Además el currículo no se explota positivamente, solo se tiene a los jóvenes en las escuelas por más tiempo”.ML | Christian Sánchez, director de Recursos Humanos de Meduca, indicó que “desde el 2014 a la fecha se ha podido pagar $31 millones en vigencias expiradas. En estos últimos cuatro años el Ministerio ha pagado deudas de hasta de 10 años de antigüedad”.Sánchez aceptó que “hay deudas sin cancelar de vigencias expiradas, pero el monto es de aproximadamente $20 millones y en octubre se empezarán a pagar con ahorros de Meduca”.GINA ARIAS RIVERAInstagram: riverarias92Twitter: @riverarias92