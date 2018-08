Tribunal Superior de Apelaciones confirma la medida cautelar a funcionaria de la Contraloría

La confirmación de la medida cautelar personal de arresto domiciliario impuesta en la resolución del pasado 15 de agosto, fue la decisión que tomó de forma unánime el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá, de una funcionaria de la Contraloría General de la República, de 33 años de edad, imputada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la sociedad.

El Tribunal, integrado por los magistrados Carlos Rivas (presidente), Gustavo De Gracia y Diego Fernández, decidió mantener la medida cautelar de arresto domiciliario, por ser la segunda más rigurosa, y por la circunstancia del caso.





Esto luego que el Ministerio Público no logró sustentar de manera concreta la necesidad de agravar la medida impuesta, pese a la sustentación de los supuestos riesgos procesales.





En cuanto a los riesgos procesales, el Tribunal desestimó el peligro de desatención del proceso, ya que se sustentó que la imputada cuenta con arraigo domiciliario, familiar y laboral; en cuanto al peligro de destrucción de medios de prueba, el Tribunal señaló que el Ministerio Público debió ser más prolijo en cuanto a su sustentación, y en cuanto, al peligro a la comunidad y a sus familiares (hijas), hizó un llamado de atención al Ministerio Público, al introducir un elemento nuevo que no fue debatido en primera instancia.





El fiscal Leonel Urriola de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, también sustentó su petición del cambio de medida cautelar a detención provisional, ya que en el domicilio donde se cumpliría la medida, la dueña de la casa también es sindicada en el proceso, situación que el Tribunal de Apelaciones enfatizó que no existe una vinculación formal de la señora, con este u otro delito y mal pudiese poner en entredicho su capacidad de ofrecer su domicilio.





Por su parte, el abogado de la imputada, Marck Lou, solicitó que se confirmara la medida.





Los hechos de este caso se dan tras un allanamiento en una residencia en el sector de Villa Zaita, donde se da con la aprehensión de B/.87,640.00 que se encontraban ocultos en el techo del closet de la habitación de la imputada, que según un informe de la Dirección de la Unidad Antidroga, a través de una fuente de colaboración, se pone en alerta a las autoridades, de la posible movilización de un dinero proveniente de manera ilícita.