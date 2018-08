Exdirigente de Comenenal quedará al frente de la Caja de Seguro Social

Luego de la sorpresiva renuncia de Alfredo Martiz, el sudirector general Julio García Valarini será el director interino de la Caja de Seguro Social (CSS), por los próximos meses, hasta que sea designado el nuevo reemplazo.

García, de 51 años y miembro del Partido Panameñista, es médico egresado de la Universidad de Panamá y cuenta con una especialidad en otorrinolaringología.

Por más de 10 años García Valarini estuvo vinculado a grupos gremialistas en búsqueda de una mejor remuneración para los profesionales de la salud. Participó en la huelga general de médicos residentes e internos en 2003 bajo el gobierno de Martín Torrijos. También fue dirigente y vocero de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal).

Previo a la llegada de Alfredo Martiz a la CSS, García se desempeñaba como coordinador de los Censos de Salud, proyecto del Ministerio de la Presidencia en conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa).

Junta Directiva

Guillermo Puga, presidente de la Junta Directiva de la CSS, manifestó que con la salida de Martiz de la institución, “no se va a producir una acefalía. A partir del 1 de septiembre Valarini quedará como encargado de la institución por un periodo de 3 meses”.

Según Puga “en esos meses la Junta Directiva abrirá el proceso de postulación para que los interesados en el puesto participen en el concurso. Si no hay interesados, el subdirector quedaría al frente de la entidad durante el periodo restante de administración gubernamental”.

Durante los últimos meses, fuentes institucionales revelaron la existencia de fricciones entre Martiz y García, por lo cual el subdirector fue enviado a la dirección del Complejo Hospitalario Metropolitano, apartándolo de sus funciones administrativas correspondientes.

¿Salió Martiz de la CSS por motivos personales?

Alfredo Martiz dijo que presentó su renuncia por razones de índole personal y familiar. “Presento mi renuncia al cargo de Director, a partir del próximo 1 de septiembre con la seguridad que hemos dejado un legado de esfuerzo, total honestidad, honradez, cambio y transparencia". Otras fuentes aseguran que le pidieron el puesto.

Funcionarios en alerta tras renuncia del director Martiz

Luis Lee, miembro de la Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (Anfacss), indicó que “es un momento peligroso porque no sabemos cómo actuará el próximo director de la CSS”.

Según Lee, “nos sentimos desconfiados porque no sabemos cual será el destino del acuerdo que firmamos sobre el aumento del 12% en la escala salarial, Por eso nos mantenemos en estado de alerta y no descartamos medidas de presión para que se cumpla”.

