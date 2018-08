Fusionan proyectos de ley sobre registro de pedófilos y agresores sexuales

Los proyectos de leyes No. 625 y No.644, que se refieren a personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual, y que crea el Registro Nacional de Pedófilos y agresores sexuales, respectivamente, fueron fusionados por la Comisión de Gobierno al considerarse que van de la mano, ya que tienen como objetivo advertir a la comunidad de los riesgos de encontrarse con estas personas, informó la Asamblea Nacional.Representantes de la Fundación Visión, así como de la Alianza Evangélica señalaron que es una normativa importante y necesaria, pero debe contemplar muchos otros aspectos que permitan ser funcional y práctica para lograr lo que se espera con la lista de los pedófilos.Estos voceros de la sociedad civil solicitaron la oportunidad para hacerles los aportes y nutrir el proyecto, de tal forma que se convierta en una futura ley de la República, que dé los resultados que se esperan en la protección de la niñez y la adolescencia.Para la diputada Athenas Athanasiadis, proponente de uno de estos proyectos, urge que los nombres de aquellos que cometan este tipo de delito sexual sean públicos, al igual que sus domicilios, fotos, las penas impuestas, o sea, conocer todos los datos de la persona.Por su parte, el diputado Iván Picota, otro de los proponentes, manifestó que con el apoyo de la sociedad civil se podrá lograr una legislación estricta, pero, sobre todo, que se cierre cualquier ventana, con el propósito de que no se escape ninguno de estos enfermos y pululen por las calles.La comisión, que preside el diputado Rubén De León Sánchez, también aprobó los informes por objeción inexequible a los proyectos de leyes No. 577, que crea la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), y el No. 609, sobre moratoria en materia de impuestos de inmuebles.