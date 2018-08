CSS empantanada por desabastecimiento; rechazan acusaciones

Mientras gremios médicos afirman que la falta de insumos y medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS) pueden estar causando muertes, la institución de salud no ha emitido comentario acerca de la gravedad del asunto.

Julio Osorio, miembro de la Comisión Medica Negociadora Nacional (Comenenal), manifestó que “venimos denunciando desde abril la situación del desabastecimiento de medicamentos. Esto está causando muertes y seguirá causando defunciones, que es lo peor de todo”.



Osorio indicó que “las autoridades nos han respondido que no hay forma de solventar el problema del desabastecimiento, en lo que queda de esta administración”.



Por su parte, Faustina Díaz, presidenta de la asociación de Pacientes y Parientes con Enfermedades Hematológicas, relató que “unas 800 personas están en peligro de sufrir complicaciones al no recibir sus tratamientos a tiempo”.



Según Díaz, “lo peor que puede pasar es la muerte, porque si los pacientes no son atendidos oportunamente, las enfermedades regresan con mayor intensidad”.



Mientras tanto, las autoridades se han limitado a dar a conocer la agilización del proceso que debe seguir la Contraloría General para los trámites de compras.





GINA ARIAS RIVERA

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Instagram: riverarias92

Twitter: @riverarias92