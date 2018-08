Más de un millón de vacunas aplicadas contra la influenza

El Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS) han aplicado 1 millón 54 mil 453 dosis de vacunas contra el virus de la influenza en lo que va del año, según informó la jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel Hewitt.Según Hewitt “a todos los extranjeros residentes en el país se les está colocando nuestra artillería de vacunas, tanto a venezolanos como nicaragüenses por igual, porque si no los vacunamos a ellos, abrimos un compás para que se propague algún virus”.Entre los obstáculos que ha encontrado el sistema de salud es desinformación por parte de la población, que sigue creyendo en mitos como “que los niños con fiebre no deben ser vacunados, mientras que los adultos evitan inmunizarse los fines de semana por miedo a contraindicaciones al ingerir alcohol y hasta la disminución del apetito sexual”, dijo.Jorge Chaverri, especialista en enfermedades infecciosas, reconoció que aunque “en el resto del mundo existen grupos antivacunas, en Latinoamérica la fuerza no se ha elevado”.GINA ARIAS RIVERAInstagram: riverarias92Twitter: @riverarias92