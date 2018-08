Varela tilda de "graves" las revelaciones de la fiscal sobre caso Martinelli

EFE | El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, calificó hoy como "preocupantes y graves" las revelaciones de la fiscal general, Kenia Porcell, de que el caso por escuchas ilegales contra el exgobernante Ricardo Martinelli (2009-2014) se va a "caer" en el Supremo según le confesó un magistrado."La información compartida con el país" por Porcell el lunes a través de un video "de situaciones internas que se están dando en el Sistema Judicial, con referencia a un caso de muy alto perfil, son muy delicadas, graves y preocupantes", declaró Varela.El presidente hizo un llamado "a la ciudadanía a estar siempre pendiente a la actuación del Sistema Judicial, (y) de exigirle a sus funcionarios a cumplir con las responsabilidades que le da su cargo".Porcell denunció el lunes a través de un video que el presidente encargado del Supremo panameño, Hernán De León, le dijo que el caso de las supuestas escuchas ilegales contra Martinelli "se va a caer, lo vamos a anular (en el Supremo) y viene para la Procuraduría" o Ministerio Público.En una reunión "informal", que según explicó Porcell tuvo lugar en su despacho el 30 de julio pasado, De León le dijo: "me grabaron, hay tres copias", en alusión a un supuesto chantaje, por lo que la fiscal le exigió que presentara la denuncia correspondiente.Ayer mismo De León rechazó ser víctima "de presiones de ningún tipo ni de nadie", y sostuvo en un comunicado difundido por el Órgano Judicial que sus "decisiones judiciales siempre se fundamentan en estricto apego de la Constitución y la Ley".Varela respondió este martes a los periodistas que no ha conversado con De León del tema, y que en todo caso "le toca al magistrado aclarar al país. Él sacó un comunicado ayer", añadió."Que sean las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, del Sistema Judicial, las que hablen ellos mismos (sus funcionarios)", sostuvo el jefe del Estado.Porcell dijo el lunes que le pidió en la reunión del 30 de julio a De León que presentara una denuncia, una petición que reiteró ayer en su alocución grabada."Hoy le reitero al señor magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, públicamente y ante la faz del país, que presente la denuncia porque alguien le mostró una grabación en la que usted es una víctima y además alude a 5.000 personas más", dijo la fiscal en su mensaje, que no especificó el contenido de esas grabaciones.Al ser cuestionado sobre si sabía que "5.000 personas" habrían sido espiadas, Varela dijo que no entraría a "opinar" porque él mismo es una de las víctimas de las escuchas ilegales incluidas en el expediente contra Martinelli."Prefiero que la Justicia haga su trabajo y estar, al igual que el resto de la población, vigilante de que se haga Justicia", añadió.Martinelli, de 66 años y extraditado por EE.UU. en junio pasado, es procesado por el Supremo porque cuando el magistrado fiscal, Harry Díaz, presentó la acusación en su contra, en octubre de 2015, era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).Ese fue el argumento del magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, para rechazar el pasado 26 de junio un recurso de la defensa, que pedía que el caso pasara a la Justicia ordinaria porque Martinelli renunció, ese mismo mes, al cargo de diputado regional.Ya el Supremo rechazó un amparo presentado por la defensa para que el proceso sea remitido a tribunales ordinarios, pero sigue pendiente de resolución otro por el mismo tema.