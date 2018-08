MEF suspenden entrega de Cepadem para mañana por falta de espacio en el Domo de la UP

Cientos de personas acudieron a la entrega del Certificados de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) correspondiente a los sobrevivientes de personas beneficiarias de Panamá y San Miguelito, rebasando la capacidad del Domo del Campus Harmodio Arias Madrid de la Universidad de Panamá en los Llanos de Curundu, por lo que se tomó la desición de suspender la entrega programada para este martes 14 de agosto, así lo dio a conocer director de Programa de Planificación e Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Olmedo Arrocha.

“Por el afán de entregarle los Cepadem a los beneficiarios de fallecidos se programa esta entrega especial. Desafortunadamente ni la arena Roberto Durán ni Atlapa estaban disponibles y la idea era no es mezclar los grupos vivos con el grupo de fallecido porque esta categoría es más complejo debido a que hay que revisar si la persona trajo la documentación correcta; pero el Domo no tiene la capacidad para la cantidad de personas que están aquí. Vamos a trabajar para ver cómo podemos ir avanzando, pero definitivamente mi decisión es suspender la entrega para mañana”, enfatizó Arrocha.

En el interior del Domo se cuenta con 490 butacas de lujo en su planta baja y 356 sillas adicionales en el primer nivel para tener una capacidad total de hasta 846 personas.

El funcionario afirmó que otro de los problemas es la presencia de las personas que no fueron citadas.

“Lo primero que vamos hacer es determinar quiénes de los que están aquí deberían estar porque esa es otra situación. Hay muchas personas que han venido y no les tocaba, pero escucharon que es para viudos y viudas. Me voy a poner a ver con mi celular uno por uno a ver quién le toca y quien no le toca”, detalló.

Ante la suspensión, todas las personas que tenían que asistir mañana a la entrega de este documento se les reprogramará al cita para la próxima semana en la Arena Roberto Durán, donde en lugar de dos días, se dispondrá de cuatro jornadas.