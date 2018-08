Aumento a jubilados divide opiniones por origen de fondos

La posibilidad de un aumento a los pensionados y jubilados por un proyecto de Ley que se discute en la Asamblea Nacional (AN), divide las opiniones de amplios sectores por el origen de los fondos para pagar dicho incremento.

El proyecto propone que “los fondos serán proporcionados por el gobierno central a la Caja de Seguro Social de los excedentes que entrega el canal de Panamá al Gobierno Central todo el año”. Propuesta que considera como “irresponsable”, el presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada (Conep), Severo Sousa, quien advirtió que “comprometer, desde ya ha futuro, ingresos del Canal, sin ningún estudio adecuado es insensato”.

De la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) manifestaron que “consideramos que esta propuesta en este momento no es viable, porque tendrá un impacto en la finanzas de la Caja de Seguro Social (CSS) y en las del Canal de Panamá”.

El economista Augusto García indicó que “los recursos del Canal están presupuestados y no se debe comprometer algo que no existe. Es crear expectativas que no son viables en realidad”.

“El dinero todavía no se nos ha dicho de dónde saldrá, pero puede usarse el de las planillas de la de la Asamblea que fueron suspendidas”, dijo Héctor Ávila, de la Coordinadora Flecha.

La iniciativa está en segundo debate, en la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social.

Thaylin Jiménez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @TJimnz

Instagram: thayjimnz