Cancillería: Panamá formaliza coordenadas del mar territorial y mantiene intactos sus límites

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves, 2 de agosto, que en conjunto con la Autoridad Marítima de Panamá y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, lograron la oficialización de las coordenadas que identifican la anchura del mar de la República de Panamá, a través del proyecto de Ley No. 637, aprobado recientemente por la Asamblea Nacional.Aclaró que dicha legislación no amplía ni reduce el mar territorial panameño, sino que su objeto es únicamente formalizar las coordenadas a partir de la cual se mide. “La definición de estas zonas marítimas mediante levantamientos geodésicos y cartográficos era una responsabilidad pendiente del Estado panameño desde su ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en el año 1996, y necesaria para fortalecer la seguridad internacional del país, rodeado por dos océanos”, indicó.La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que establece que los países cuentan con cuatro zonas marítimas, que incluyen aguas interiores, mar territorial, zona contigua y una zona económica exclusiva. El mar territorial corresponde a una franja de mar que le sigue a las aguas interiores (o a la costa del Estado) y tiene una distancia máxima de 12 millas, medidas desde las líneas de base para ese propósito. La zona contigua corresponde a la franja de mar siguiente al mar territorial, cuya extensión es de hasta 24 millas a partir de la línea de base que mide la anchura del mar territorial. Por último, la zona económica exclusiva es una franja marítima situada más allá del mar territorial, cuya distancia no puede superar las 200 millas marítimas desde la línea de base, las cuales deben interpretarse de acuerdo a los límites fijados con Costa Rica y Colombia en los tratados de delimitación de 1980 y 1976, respectivamente.